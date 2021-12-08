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Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç hayatını kaybetti! Hastalığı neydi?

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç hayatını kaybetti! Hastalığı neydi?

AKSARAY İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bilgiç'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından Bursa'ya gönderildi.

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Ankara Şehir Hastanesinde kanser tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden Bilgiç (48) için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Hastaneden alana getirilen Bilgiç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda taşındı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bilgiç'in öz geçmişi okundu. Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Bilgiç'in herkese örnek olan vatanına ve milletine bağlı bir insan olduğunu söyledi. Bilgiç'in mesai arkadaşları ve Aksaray halkınca çok sevildiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Komutanımız bugün aramızdan ayrılıyor. Onu ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Ölüm haktır. Bizi ayakta tutan imanımız ve sabrımızdır. Ana bildiği vatan toprağı komutanımızı bağrına basacak. Aşığı olduğu bu al bayrak ona gölge olacak. Emanetleri canımızdan azizdir, ailesi ailemizdir, evladı evladımızdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Okunan duanın ardından Bilgiç'in naaşı, toprağa verileceği Bursa'ya uğurlandı. Törene Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç'in yanı sıra Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda askeri personel katıldı.

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