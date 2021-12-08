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Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25'e çıkardı

Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25'e çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.2'den yüzde 25'e çıkardı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye için 2021 yılı büyüme ve enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi.
Duvar'ın haberine göre TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verileri sonrası Fitch, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 9.2'den yüzde 10.5'e çıkardı.

Büyümenin artan enflasyonla bir araya geldiğine işaret eden Fitch, yıllık yüzde 50'ye yaklaşan üretici fiyat artışının oluşturduğu baskılar dikkate alındığında, kasım ayındaki yüzde 21.3'lük tüketici enflasyonunun tepe noktası olmasının muhtemel görünmediğini belirtti.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı ve Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalara oranla ithal ürünlere daha fazla bağımlı olmasının enflasyonist baskıları artırdığını vurgulayan Fitch, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.2'den yüzde 25'e çıkardı. Fitch ayrıca enflasyonun 2022 yılı sonuna kadar yüzde 19 seviyesine düşmeden önce 2022 yılı başlarında tepe yapmasının muhtemel olduğu analizinde bulundu.

Büyüme rakamları, artan enflasyon ve zayıf kurun düşük politika faiz oranlarıyla tutarlı olmadığını ifade eden Fitch, Merkez Bankası'nın gelecek yıl faizi yüzde 17'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Türkiye ekonomisinin 2022 ve 2023'te yüzde 3.6 ve yüzde 4.5 büyümesini beklediğini belirtti.

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