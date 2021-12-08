Yumurta fiyatları da zamlandı! Gezen tavuk yumurtası 2 lira oldu

Tanesi 1 lirayı aşan yumurtada fiyat yükselişi devam ediyor. Yumurtanın yeni fiyat bir buçuk lira oldu. Gezen tavuk yumurtasının tanesi de iki liraya yükseldi.

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Son dönemde ekmekten şekere undan süte... birçok ürüne zam geldi. Son olarak yumurta da zamlardan nasibini aldı. Kahvaltıdan, yemeğe, kekten, böreğe kadar kullanılan yumurtada yeni fiyat 1,5 lira oldu.

Gezen tavuk yumurtası 2 lira oldu

Maliyetler artınca gezen tavuk yumurtası da yüzde 50 zamlandı. Gezen tavuk yumurtasının tane fiyatı 2 liraya yükseldi.

Yeme gelen zam ve işçilik maliyeti nedeni ile fiyatların arttığı geldiği bildirildi.