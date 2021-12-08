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Biontech Omicron aşısı için flaş tarih açıklaması Yeni aşılama başlıyor!

Biontech Omicron aşısı için flaş tarih açıklaması Yeni aşılama başlıyor!

Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının mart ayına kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı.

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Koronavirüsün Omicron varyantı tahmin edilenden daha hızlı bir biçimde ilerliyor. Eldeki aşıların yetersiz kalabileceği belirtilmişti. Geçtiğimiz gün BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, dünyayı endişelendiren Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

Biontech tarafından bugün yapılan açıklamada yeni aşının mart ayına kadar ellerinde olmasını bekledikleri belirtildi.Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3. dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu.

Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.

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