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3 aylık bebeğini öldüresiye döven babaya istenen ceza belli oldu iddianamede şoke eden detaylar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Karısının cep telefonunun kamerasını açarak ilaç kutularının yanına bıraktığı ve kayda aldığı ortaya çıktı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 2 aylık bebeği C.G'yi darbeden baba Y.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Y.G. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kasten öldürme"nin nitelikli halini düzenleyen "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, sanığın 29 Kasım'da saat 01.00 sıralarında eşinden çay yapmasını istediği, odadan çıkan kadının bebeğin ağlamasını duyması üzerine geri döndüğü kaydedildi.

Karısı ilaç bahanesiyle telefonun kamerasını açmış

Kadının, eşine "önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım." dedikten sonra odanın köşesinde bulunan ilaç kutularının yanına babasından aldığı cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı anlatılan iddianamede, olayın annenin görüntüyü izlemesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

Annenin bebeği hastaneye götürdüğü ifade edilen iddianamede, C.G'nin kafa travmasına bağlı kanama nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kaldığı bildirildi.

İddianamede, "Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor." ifadeleri yer aldı.

Bebek mağdurun kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğunun herkesçe bilindiği vurgulanan iddianamede, sanığın eyleminin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık oğlu C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmıştı.

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