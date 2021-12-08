'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' diyen Prens Harry sosyal medyada alay konusu oldu

İngiltere Prensi olarak dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde gözlerini açan Harry, bir etkinlikte 'İşiniz sizi mutlu etmiyorsa istifa edin' tavsiyesi vermesi üzerine sosyal medyada eleştirilere ve alaya konu oldu.

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İngiltere Prensi Harry, üst düzey yönetici olarak çalıştığı ABD merkezli Better Up adlı şirketin ruh sağlığı ile ilgili olarak düzenlediği bir soru cevap etkinliğine katıldı.

Koronavirüsün iş hayatındaki istifa ve psikolojik yıpranma gibi yükseliş gösteren trendlere ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Harry, "Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın" nasihatinde bulundu.

Dünyanın, ruh sağlığı konusunda bir tür 'uyanışın başlangıcında' olduğunu söyleyen Prens Harry, pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti. Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine 'saplanıp' kaldığını vurgulayarak "Ve şimdi, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum" dedi.

'Sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olanlar ne olacak?'

Bu arada Prens'in bu sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İngiliz kullanıcılar Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi. 'Chester Düşesi' isimli bir Twitter kullanıcısı, "Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazarak görüşünü ifade etti.

Bir başka kullanıcı da Harry'nin bu sözlerine şu mesajıyla tepki gösterdi:

"Hayatı boyunca asla doğru dürüst bir işi olmayan, faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda hiçbir zaman endişe duymayan multimilyoner Prens Harry, kendi kendinin farkına varmak için mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmalarını söylüyor insanlara. Lütfen biri bunu durdursun."

Bir başka kullanıcı "Ne yazık ki..." diye başladığı mesajında, aylık maaşla yaşayan bir aile için "hayattan keyif almanın" her zaman bir hedef olmadığını söyledi. Prens Harry'nin sözlerine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, milyonlarca kişinin, ruh sağlıklarını koruyabilmek için işlerini bırakmalarının mümkün olmadığını, çünkü bu kişilerin hayatta kalabilmek için o maaşlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.