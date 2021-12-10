BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,72
ALTIN 793,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beyoğlu'nda feci olay! Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti

Beyoğlu'nda feci olay! Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti

BEYOĞLU'nda İbrahim Yelken(60)'i bıçaklayarak öldüren Fikret H. (61) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin cinayeti işledikten sonra en yakın arkadaşının evine gidip  itirafta bulunduğu ardından kaçtığı belirlendi.

Abone ol

Beyoğlu, Hacı Ahmet Mahallesinde 6 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Fikret H. ve İbrahim Yelken karşılıklı küfürleşme yüzünden kavga etti.

Kavga sırasında İbrahim Yelken, bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Yelken hayatını kaybetti.

Arkadaşına itiraf etmiş

Polis tarafından olaydan soruşturma açıldı. Bu arada polise başvuran A.O.T. arkadaşı olan Fikret H. adlı kişinin telefonla arayarak Eyüpsultan'da bulunan evine geldiğini ve cinayeti itiraf ettiğini söyledi. A.O.T. "Geldiğinde alkollüydü. Bir süre  sohbet ettik. Bu sırada bana İbrahim Yelken'i öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı." dedi. Bu ihbar üzerine polis Fikret H.'yi her yerde aramaya başladı. Şüphelinin izi kısa süre içinde Pendik'te bulundu. Kavakpınar mahallesinde operasyon yapan ekipler şüpheli Fikret H.'yi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan  6 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin düzenlediği "Demokrasi Zirvesi"ne Çin'den tepki
ABD'nin düzenlediği "Demokrasi Zirvesi"ne Çin'den tepki
Fare ısırınca korona oldu! Sağlık Bakanı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu
Fare ısırınca korona oldu! Sağlık Bakanı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu
Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere maske zorunluluğu kalkıyor! Bakan Özer müjdeyi verdi
Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere maske zorunluluğu kalkıyor! Bakan Özer müjdeyi verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'tedbir' uyarısı! "1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı"
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'tedbir' uyarısı! "1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis yönetimine fırça! 'Böyle grup yönetimi mi olur?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis yönetimine fırça! 'Böyle grup yönetimi mi olur?'
Taksicilerin İBB’ye açtığı davada karar çıktı! Tecavüz, saldırı, dolandırıcılık...
Taksicilerin İBB’ye açtığı davada karar çıktı! Tecavüz, saldırı, dolandırıcılık...
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
3 aylar takvimi 2022 ne zaman başlıyor Diyanet Recep ayı
3 aylar takvimi 2022 ne zaman başlıyor Diyanet Recep ayı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı