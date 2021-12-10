Nagehan Alçı'ya bir haller oldu! Başkanlık sistemini bıraktı şimdi de 'bildirici amirallere' dokunulmasına kızdı

Son dönemde iktidar karşıtı yorum ve yazılarıyla öne çıkan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Cumhurbaşkanı uçağından uzaklaştırıldığı için taraf değiştirdiği iddia ediliyordu. Başkanlık sistemine savaş açan Nagehan Alçı, şimdi de 'darbe imalı bildiri' yayınlayan emekli amirallere dava açılmasına karşı çıktı.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, son dönemdeki çıkışları ve söylemleriyle iktidar karşıtı cepheye geçti gibi. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik sert eleştiriler getirilip Parlamenter Sistem'e geçilmesi kampanyasının en ateşli savunucusu haline gelen Nagehan Alçı, şimdi de iktidara karşı gece yarısı darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallere dava açılmasına karşı sert eleştiriler getirdi. Alçı'nın iktidar karşıtı bloga yanaşmaya çalıştığı eleştirileri yapılırken, Alçı'nın değişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binmesinin veto edilmesinin bunda etkili olduğu iddia ediliyor.

Nagehan Alçı, "Whatsapp iddianamesi ile 12 sene hapis mi olur?" başlıklı yazısında 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları darbe imalı bildiri için hazırlanan iddianameyi yerden yere vurdu. 181 sayfadan oluşan iddianamede emekli amiraller için 12 yıla kadar hapis istendiğini hatırlatan Alçı, bildiriye karşı çıktığını ve eleştirdiğini hatırlatarak şunları yazdı:

Devlet Bahçeli ile görüşmüştüm...

"O çok hareketli gün içinde Rasim de bu amiraller bildirisine karşı seri tweet'ler atıp sosyal medyada gündem olunca Devlet Bahçeli tebrik için kendisini aramıştı. Ben de o gün o vesileyle Devlet Bey ile telefonda konuşmuştum. Sayın Bahçeli bu hadiseyi muhtıra olarak değerlendiriyordu ve bana göre de çok haklı kaygıları vardı.

Tehdit kokuyordu, kabul edilemezdi ama...

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet kanadından gelen sert tepkileri de çok doğru bulmuştum. Bildiri üslup ve yöntem itibarı ile çok yanlıştı. Türkiye’nin darbe ve askeri vesayet hafızasını canlandırmıştı, tehdit kokuyordu ve kabul edilemezdi. Ancak bu eleştirileri dile getirmekle birlikte o dönem bildiriye imza atan generallerin evlerinden apar topar toplanıp gözaltına alınmalarına karşı çıktım."

İddianamede somut delil yok, özensiz ve zayıf

Bildirinin üzerinden 8 ay geçtikten sonra iddianame tamamlanmış. Dün 181 sayfalık iddianameyi inceledim ve şunu gördüm: Gözaltılar konusunda yapılan yanlış aynen sürdürülüyor. İddianame somut delillendirmeden yoksun, özensiz ve zayıf. Son derece zorlama bir iddianame bu.

Meral Akşener gibi düşünüyorum: Zevzeklik yapmışlar

Ana omurgası sayfalar süren whatsapp yazışmalarından oluşuyor. Nerede darbe planına işaret eden bir kanıt? Yok! E o zaman 12 yıl hapis neden isteniyor? İddianameyi okuyunca emekli amirallerin Meral Akşener’in dediği gibi zevzeklik yaptığına olan inancım daha da pekişti ama zevzeklik bir suç değil!

Zevzeklik yapmak suç mu?

Zevzeklik yapmak ne zamandan beri TCK’ya göre 12 yıl hapis ile yargılanmayı gerektiriyor? Kısacası: Bu iddianame hukuki olmaktan çok çok uzak!