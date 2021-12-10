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Antalya'da dehşet! Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi; polise giderek teslim oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da dehşet! Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi; polise giderek teslim oldu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Talat Yılmaz (64), dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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