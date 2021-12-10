El Fettah ne demek zikir sayısı kaç kere okunmalı fazileti nedir?

Kur’an-ı Kerimin Sebe Suresi’nde geçen ve Allah’a özel olan bir sıfatlar arasında yer alan El Fettah'ın anlamı ve zikir sayısı merak ediliyor. Peki, El-Fettah ne anlama gelir? El Fettah isminin faziletleri nelerdir? İşte Ya Fettah esmasının anlamı ve bu zikri çekenlerin eriştiği faziletler.

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Allah'tan ümit kesmemek gerektiğini öğüt eden El Fettah zikir ile Allah’ın hiç umulmayan anlarda kullarına yeni kapılar açabileceği hatırlatılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Fetih Suresi’nin adı da El-Fettah isminden gelmektedir. Peki, El-Fettah ne anlama gelir? El Fettah isminin faziletleri nelerdir? İşte Ya Fettah esmasının anlamı ve bu zikri çekenlerin eriştiği faziletler.

El-Fettah Anlamı Nedir: El-Fettah esmasının en kısa anlamı “iyilik kapılarını açan” olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Allah’ın mutlak adaleti ile hakemlik yaptığı ve kullarını sıkıntılardan çekip çıkardığı da anlatılmaktadır. O; zulüm gören kişilere yardım eden, müminlere manevi kapılar açan, dertlere deva olan ve her türlü engeli kaldırandır. Fettah ismi şerifinin tüm kapıları ve kilitleri açtığına inanılmaktadır. Hatta ismin bu anlamıyla Osmanlı Devleti’nde kapı tokmaklarına yazıldığına da rastlanmaktadır.

El-Fettah Faziletleri Nedir?

El-Fettah, sıkıntı içindeki insanların dertlerine derman bulabileceği bir tesbihat olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda El-Fettah ya da Ya Fettah zikirlerine devam edilerek açılamayacak kapı olmadığına inanılmaktadır. Bu esmanın diğer faziletleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

- “Ya Fettah” diyerek her gün zikir çeken kimseye, Allah’ın da izniyle hayırlı kapılar art arda açılmaktadır.

- Zora düşen ve darda olan kişilere “Ya Fettah” tesbihatı yapması önerilmektedir. Bu sayede Allah’ın tüm zorlukları kolaylaştıracağına inanılmaktadır.

- İşsiz kalanlar ya da hayırlı bir iş isteyenlerin gönülden El-Fettah” zikrine devam etmesi gerekmektedir.

- Sabah namazı sonrasında “Ya Fettah” ismini okuyanların kalbi temizlenmekte ve onlara manevi fetihlerin kapıları aralanmaktadır.