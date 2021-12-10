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Hatay'ın yöresel lezzeti ceviz reçeli tescillendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'ın yöresel lezzeti ceviz reçeli tescillendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden ceviz reçeline, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, kentin bir ürününe daha tescil almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ceviz reçelinin tescilinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çinçin, "Geleneksel yöntemlerle üretilen ceviz reçelimiz, ATSO'nun 10'uncu tescilli ürünü oldu. Aynı zamanda odamız Türkiye'deki ticaret ve borsa odaları içinde en çok ürün tescili yapan ilk 5 oda arasına girmeyi başardı. Kentin 5 ürünü daha tescil yolunda." ifadelerini kullandı.

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