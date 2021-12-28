Omicron ile korkutan rekor geldi! Koronavirüs salgınının başından beri en çok...

Omicron varyantıyla birlikte koronavirüsün başlangıcından bu yana dünya rekoru dün kırıldı. Avrupa kısıtlamalara yeni kısıtlamalar eklerken Omicron varyantına dair endişeler artıyor.

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Hızlı yayılan Omikron varyantının etkisiyle dünya çapında rekor günlük Kovid-19 vakası tespit edildi. Küresel düzeyde Pazartesi günü kaydedilen 1,44 milyonluk günlük vaka salgının başından bu yana görülen en yüksek rakama işaret etti.

Omikron varyantının hızlı yayılması salgında vaka sayılarının da hızla artmasına neden oluyor.

Pazartesi günü itibariyle küresel çapta 1,44 milyon yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Pazartesi günü itibariyle 7 günlük ortalama vaka sayısı da 841 bin olarak kaydedildi. Bu sayı, Güney Afrika'da Omikron varyantının ilk tespit edildiği tarihe göre yüzde 49'luk yükselişe işaret etti.

ABD'de yurtiçi uçuşlara aşı şartı önerisi

ABD’de Omikronun hakim koronavirüs varyantı olması sonrası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi Kovid-19’lu vatandaşların karantina süresini 10 günden beş güne düşürme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, yoğun talep gören testlere erişimi destekleyici önlemler alacaklarını açıkladı. Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci ise yurt içi uçuşlarda aşı şartı getirilmesini önerdi. Avrupa’da ise omikronun hızlı yayılımına karşı önlemler sıkılaştırılıyor.

Fransa bir haftada üç gün evden çalışmayı şart koşmaya hazırlanıyor. İngiltere ise yeni yıldan önce daha sert karantina tedbiri almayacağını duyurdu. Yatırım bankası Goldman Sachs ofise dönüş planına bağlı kalırken çalışanlarına hatırlatıcı doz aşı olma şartı getirdi.