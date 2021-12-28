Trendyol IPhone 13 kazananların tam isim listesi nereden bakılır/sorgulama ekranı

Binlerce vatandaşın merakla beklediği Trendyol 2021 çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarının ardından Trendyol kazananların tam isim listesi yayınladı. Trendyol çekilişi ile birlikte 1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil, 10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu ve 1.000 kişi de 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi kazandı. Peki Trendyol çekiliş sonuçları kazananlara nereden bakılır?

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Trendyol çekiliş sonuçları 2021 açıklandı, Trendyol sayfasında kazananların tam isim listesi yayınlandı. Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan Trendyol çekiliş ile 1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil,10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu,100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi, 1.000 kişi de 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi hediye edeceğini duyurmuştu. Binlerce kişi başvurdu ve çekiliş sonuçları açıklandı. Peki trendyol çekiliş sonuçları kazananların isim listesine nereden bakılır:

Trendyol çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Çekilişe katılanlar heyecanla Trendyol çekiliş sonuçları 2021 kazananlar tam listesini araştırmaya başladı. 20 Aralık tarihinde yapılan çekilişin ardından sonuçlar 27 Aralık tarihinde ilan edildi. Peki Trendyol çekiliş sonucu sorgulama 2021 isim listesi nerede nasıl öğrenilir? İşte çekilişte kazanan isim tam listesi

Çekiliş sonuçlarında kazanan isimler, asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.

Trendyol Çekiliş Sonuçları açıklandığı anda kazananların tam listesini aşağıdaki kampanya sonuç sayfasında bulabilir, kazananları alfabetik olarak da listeleyebilirsiniz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kampanyadan kazanılan telefonların gönderimi kargo ile sağlanacaktır Kampanyadan kazanılan hediye çekleri talihlinin Trendyol Cüzdan hesabına aktarılacaktır.

Kazanan müşterinin U2 ofisine asil veya yedek başvuru tarihlerinde başvurması ve evrakların eksiksiz olması durumunda 31 Ocak 2022 tarihinde teslim edilecektir.

U2 ofisi danışmanı ve Trendyol sorumlusu eşliğinde aracın teslimini gerçekleştireceğiz. ÖTV ve KDV Trendyol tarafından karşılanacaktır, bunun dışında oluşacabilecek ek maliyetler kazanan kişi tarafından karşılanacaktır.

TRENDYOL çekiliş hediyeleri

1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil

10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu

100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi

1.000 kişi 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi