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Bakan Nureddin Nebati başkanlığında kritik toplantı Fiyatlar ve enflasyon masada

Bakan Nureddin Nebati başkanlığında kritik toplantı Fiyatlar ve enflasyon masada

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısına başladı. Enflasyona yönelik riskler kritik toplantının ana konusu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin masaya yatırılması bekleniyor.

Bakan Nebati başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi "Enflasyon Gelişmeleri ve Önümüzdeki Dönem Enflasyon Görünümüne İlişkin Riskler" olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.

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