Marketler ayçiçek yağı fiyatını indirdi 5 litrelik yağın A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları...
Zincir marketler A-101, Bim, Şok, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Marketi ayçiçek yağlarında indirime gitti. 5 kiloluk ayçiçek yağının indirimli fiyatı marketlerde bakın kaç lira oldu?
Dolar 18 liraya altın fiyatları bin liranın üstüne çıkınca besin ve gıdalara yüklü zamlar gelmişti. Dolardaki düşüşün ardından marketlerde yavaş yavaş indirim haberlerini açıklamaya başladı. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran Ayçiçek yağının fiyatı da düştü.
Vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı.
İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları:
A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL
Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL
Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL
Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL