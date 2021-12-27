BIST 1.897
DOLAR 11,48
EURO 13,00
ALTIN 671,15
HABER /  GÜNCEL

Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ailesine skandal dava

Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ailesine skandal dava

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ailesinden şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Abone ol

GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıkları sonrasında Türkiye'de yer yerinden oynamıştı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar yarıma koşarken güçlükle kurtarılan minik kıza ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı ve hemen ardından da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Asiye'ye doku nakli yapıldı.

Sorumlusu anne ve babasıymış

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.

Saldırıya uğrayan Asiye ile pitbull cinsi köpeğin bir arada olduğu fotoğrafı da paylaşan dernek, "Gaziantep'de talihsiz kaza sonucu yaralanan kızımızın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırdığı iddia edilen köpeklerle fotoğraflarını annesi babası çekmiş. Asiye kızımızın hayatını tehlikeye atan hem de binlerce masum köpeğin zalimce barınaklara toplatılmasına neden olan Asiye'yi ihmal eden aile ile ilgili dernek olarak şikayetçi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş' e doku nakledildi Gaziantep'te küçük çocuğun yaralandığı pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da Iraklı genç, Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı! Gözyaşları sel oldu
Samsun'da Iraklı genç, Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı! Gözyaşları sel oldu
Hızlı internet için One Web'e ait 36 uydu daha uzaya gönderildi
Hızlı internet için One Web'e ait 36 uydu daha uzaya gönderildi
FETÖ darbesinde Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı
FETÖ darbesinde Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı
Kekavmenos Tekfur kimdir ne zaman nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur nasıl öldü?
Kekavmenos Tekfur kimdir ne zaman nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur nasıl öldü?
Nureddin Nebati başkanlığında ilk kez toplanıyor enflasyon ve riskler masada
Nureddin Nebati başkanlığında ilk kez toplanıyor enflasyon ve riskler masada
Komşuda Akıncı İHA paniği! Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplantı
Komşuda Akıncı İHA paniği! Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplantı
Yakın gözlüğünü attıracak göz damlası geliştirildi
Yakın gözlüğünü attıracak göz damlası geliştirildi
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı
Şeddat ne demek anlamı nedir Alparslan Büyük Selçuklu Şeddat kimdir?
Şeddat ne demek anlamı nedir Alparslan Büyük Selçuklu Şeddat kimdir?
MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı
MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı