Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ailesine skandal dava

GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıkları sonrasında Türkiye'de yer yerinden oynamıştı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar yarıma koşarken güçlükle kurtarılan minik kıza ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı ve hemen ardından da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Asiye'ye doku nakli yapıldı.

Sorumlusu anne ve babasıymış

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.

Saldırıya uğrayan Asiye ile pitbull cinsi köpeğin bir arada olduğu fotoğrafı da paylaşan dernek, "Gaziantep'de talihsiz kaza sonucu yaralanan kızımızın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırdığı iddia edilen köpeklerle fotoğraflarını annesi babası çekmiş. Asiye kızımızın hayatını tehlikeye atan hem de binlerce masum köpeğin zalimce barınaklara toplatılmasına neden olan Asiye'yi ihmal eden aile ile ilgili dernek olarak şikayetçi oluyoruz" ifadelerini kullandı.