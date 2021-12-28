Berkcan Güven babası Burhan Güven kimdir aslen nereli?

Anneannesi Şahide Türe ile eğlenceli videolar çekerek sosyal medya fenomeni olan Berkcan Güven kötü haberi duyurdu ve anneannesinin öldüğünü duyurdu. 93 yaşında ölen Şahide Türe'nin hayatı ise vefatının ardından merak edildi. Peki birçok video ile viral olan popüler anneanne Şahide Türe kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

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Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni olan Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. birlikte bir çok video çekerek youtube'da yayınlanan ve yüz binden fazla takipçi kazanan Berkcan Türe acı haberi duyurdu. 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe'nin hayatını kaybettiği duyurdu. Bu acı haberin ardından Şahide Türe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak edildi.

En sevdiğine kavuştu: Acı haber Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu. Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu. Şahide Türe, YouTuber torunu Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alıyordu.

En büyük desteği o verdi: 2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir." demişti.

Şahide Türe kimdir: Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı

Berkcan Güven kimdir: 2013 yılında çektiği Vine videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Youtube’a atılan Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Komik ve eğlenceli videolarından sonra son dönemde özellikle yayınladığı şarkı ve müzik parçaları ile tanınmaktadır.

2017 yılındaki “YouTube Benim İşim” dissiyle ve daha sonra paylaştığı “Yeniden” ve “Neresi” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. “Yeniden” şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki’yi oynatması dikkat çekti.