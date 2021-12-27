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KDV düzenlemesinin de dahil olduğu ekonomide yeni torba yasa hazırlığı devam ediyor

KDV düzenlemesinin de dahil olduğu ekonomide yeni torba yasa hazırlığı devam ediyor

Yeni ekonomik program ve bu çerçevede alınan kararlar uygulanmaya başladı. Ancak ekonomi yönetiminin başka hazırlıkları da var. Yeni kararlar için hazırlıklar devam ediyor.

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Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçlar devreye alınacak.

Geçen hafta 'kur korumalı TL mevduat' ürünü açıklanmıştı. Aynı açıklamada yer alan başka düzenlemeler de bulunuyordu. Yasal düzenleme gerektiren işler için yeni bir yasa tasarısı gündemde. Yeni yılın ilk günlerinde, muhtemelen 4 Ocak tarihinde, bu yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

İçerisinde neler olacak?

- İhracatçı firmalara yüzde 1 kurumlar vergisi indirimi.

- Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının 5 puan artırıldığı yeni karar için yasa teklifi.

- Kur korumalı mevduat ürünü uygulamaya girdi ancak yasal altyapısı için bazı düzenlemeler gerekiyor. Hazinenin üstlenme olasılığı olan ödeme yükümlüğünün yasal altyapıya kavuşturulduğu bir düzenleme gerekiyor.

- Yapım işlerinde fiyat farkı düzenlemesi. Kamu ile iş yapan müteahhitlerin uzun süredir talebi olan bir konu. Bunun da bu yasa teklifinde yer alması öngörülüyor.

- Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için atılacak adımlar. Yaklaşık 5 bin ton altın, değerinin 280 milyar dolar olduğuna yönelik bir hesap var. Bunun ekonomiye kazandırılması için teşvik edici bazı kararlar bekleniyor. Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi eliyle bir altın değerleme sistemi geliştirilmesi ve yetkili kuyumcular aracılığıyla bu altının toplanarak bankacılık sistemine aktarılması gibi hazırlıklar olduğu biliniyor.

- Yeni katma değer vergisi (KDV) kararları. Sektörlere KDV düzenlemesi ile ilgili hazırlık yapılıyor.

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