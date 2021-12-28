Delmicron varyantı yalan çıktı! Uzmanlar uyardı

Delta ve Omicron adlarının birleşimi ile adı oluşturulan Delmicron teriminin mutant geçirmiş yeni bir varyant olmadığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Unutmaz, "Böyle sansasyonel dezenformasyon yaymayın lütfen, insanlar yeterince endişe ve sıkıntı altında zaten! Delmicron diye yeni bir varyant yok" dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, Delta mutasyonundan daha hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var" açıklamasında bulunmuştu.

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde hızlı vaka artışlarına neden olurken, bu artışla ilgili olarak "Delmicron" terimi ortaya atıldı.

Delta ve Omicron varyantının birleşiminden meydana geldiği iddia edilen Delmicron varyantının daha tehlikeli olabileceği iddia edildi. Ancak uzmanlar, Delmicron diye bir varyant olmadığını dile getirdi.

Delmicron varyantı dalgası demişlerdi

Hindistan'da Times of India'ya konuşan Kovid-19 görev gücünün üyesi Dr. Shashank Joshi, Delmicron ile alakalı "Avrupa ve ABD'de Covid-19 vakalarındaki mega artış muhtemelen Delta ve Omicron varyantlarının bir kombinasyonu olan Delmicron dalgasıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu varyantın daha tehlikeli olabileceği kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Delmicron diye bir varyant yok

Konuya ilişkin bir açıklama da ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan geldi. Prof. Dr. Unutmaz, "Böyle sansasyonel dezenformasyon yaymayın lütfen, insanlar yeterince endişe ve sıkıntı altında zaten! Delmicron diye yeni bir varyant yok" dedi.

Hint uzman Dr. Rakesh Kumar Mishra da Delmicron diye bir varyantın olmadığını belirterek, yeni bir varyantın ortaya çıkması halinde, DSÖ'nün yeni varyanta isim vereceğini söyledi.

Mishra, "Şu an bazı ülkelerde iki varyant nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bunlar; Omicron ve Delta. Ancak ikisi yeni bir varyant oluşturmuyor" diye konuştu.