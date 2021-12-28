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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

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Bir terör örgütü üyesinin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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