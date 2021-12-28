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Osmaniye'de korkutan görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Osmaniye'de korkutan görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde Aslantaş Baraj gölünde meydana gelen toplu balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan Aslantaş Barajı'nın Kadirli ilçesi Kızyusuflu ve Karatepe köyleri arasında kalan bölümünde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş şekilde ölü balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadirli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma Aslantaş Barajı'na gelerek toplu balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

Barajdaki sudan ve ölen balıklardan numune alındı. Alınan su örneği Hatay İl Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğüne, ölen balıklardan alınan numune ise Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılacak araştırma sonucunda yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebi ortaya çıkacak.

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