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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye bugün uyandırılacak

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye bugün uyandırılacak

PİTBULL cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş’in (4) öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.

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Gaziantep’te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye’nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor. Uyutulan Asiye’nin sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, “Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi. 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinin önünden ayrılmayan anne Zeynep ve baba Hüseyin Ateş ise kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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