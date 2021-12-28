GSB personel alım başvuru sayfası 2022 hangi bölümlere alım yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim toplamda 1575 personel alacaklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından GSB personel alımı başvuruları merak konusu oldu. Peki 2022 KPSS puanı geçerli olacak GSB personel alımı başvuru şartları neler?

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GSB personel alımı başvuruları hakkınsa son bilgiyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. GSB bünyesine 1575 yeni personel alınacağını duyurdu. Bu müjdeli haberin ardından birçok vatandaş hemen GSB personel alım başvuru şartlarını araştırmaya başladı. 2022 KPSS puanının geçerli olacağı ve e devlet üzerinden başvuruların yapılacağı GSB personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, ne zaman yapılacak?

GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması sonrası gündeme geldi. Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." dedi. GSB 1575 personel alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre spor uzmanı, gençlik çalışanı, psikolog ve yurt yönetim personeli başvuru şartları ayrı ayrı değerlendirilecek.

GSB personel alımı başvurusu ne zaman:

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı: “Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak... Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak... Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.”

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GSB personel alımı başvuru şartları neler:

Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı başvuru şartları şöyle;

A- Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuru şartları ise şöyle olacak;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir