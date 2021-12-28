Bakan Nebati'nin 'Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı' açıklamasına Memur Sen'den yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memurlarla ilgili açıklamalarına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "evli-2 çocuklu memura şu ortamda, ”vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin” denileceğini,düşünmek bile istemiyoruz..." diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memurlarla ilgili açıklamaları kamu çalışanlarını üzdü.

Nebati'nin "Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar" ifadeleriyle ilglii Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yalçın, yaptığı paylaşımda "Asgari ücreti alkışladık, ‘Emekli gündemimizde’yi anladık, ’Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı’yı hala anlayamadık. ‘Memura da zam yapacağız’dan;evli-2 çocuklu memura şu ortamda, ”vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin” denileceğini,düşünmek bile istemiyoruz..." ifadelerine yer verdi.