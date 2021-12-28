Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz." diyerek yeni burs programını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. "Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginden en büyük artış kaydeden ülke oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.

Daha çok Aziz Sancar çıkacak

Rahmetli Cemil Meriç, "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Biz bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin!

Üniversitelerde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimler alanlarına ilginin istediğimiz seviyede olmadığını görüyoruz.

Türkiye sağlam bir ekonomiyle sürece girdi

Tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Global piyasaların bir parçası olan Türkiye ekonomisi de bu sıkıntıların etkilerini hissediyor. Biz bu sürece direncini defalarca test ettiğimiz sağlam bir ekonomiyle girdik. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmektir.

Teknolojik bağımsızlığın, siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz.