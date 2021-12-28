Ulusal Süt Konseyi sütte indirime 'imkansız' dedi

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu çünkü dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını söyledi.

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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada süt fiyatlarında indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

Çallı, “29 Kasım’da süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1.20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1.30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi” dedi.