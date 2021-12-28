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Ulusal Süt Konseyi sütte indirime 'imkansız' dedi

Ulusal Süt Konseyi sütte indirime 'imkansız' dedi

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu çünkü dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını söyledi.

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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada süt fiyatlarında indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

Çallı, “29 Kasım’da süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1.20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1.30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi” dedi.

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