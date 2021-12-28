BIST 1.874
DOLAR 11,83
EURO 13,40
ALTIN 691,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da 'karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diye çıktı kayıplara karıştı: Benim kızımı internet bozdu

Afyonkarahisar'da 'karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diye çıktı kayıplara karıştı: Benim kızımı internet bozdu

AFYONKARAHİSAR'da gözü yaşlı anne ve baba, ‘tuvalete gitmek’ için yanlarında ayrılıp evin alt katına indikten sonra bir daha haber alamadıkları 13 yaşındaki kızlarını arıyor. Kızlarından 3 gündür haber alamayan anne ve baba daha öncede 2 defa evden kaçan kızlarının bulunmasını istiyor.

Abone ol

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur Yiğit'den geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alamayan ailesi endişe içinde bekliyor. Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sudenur Yiğit’in Annesi Yasemin Yiğit, kızının tuvalete gidiyorum deyip yanından ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Yiğit “Kızım Pazar günü 'Karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Daha 5 dakika geçmeden tuvaletin bulunduğu aşağı kata indim ama hiçbir yerde kızımı bulamadım. Üç gündür kızımızı arıyoruz. En son dün gece Erenler mahallesinde kızımın bir kız 4'ü erkekle birlikte tartıştığını söyleyen bir kişi bizi aradı. Biz de polisle irtibata geçtik. Biz varmadan balköpüğü renginde bir otomobile binerek oradan uzaklaşmışlar. Biz de karakola gittik ve ifade verdik. Bir daha da haber alamadık. Kızımın bulunup tedavi edilmesini istiyorum. Madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum? Ama sosyal medya bağımlısı oldu. Kızımı internet bozdu, evden markete dahi giden kız değildi.” dedi. 13 yaşındaki Sudenur Yiğit’in daha önce de 3 kez evden kaçtığı ve ailesinin bularak eve getirdiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ayçiçek yağına indirim geldi! 5 litrelik yağ bakın ne kadar oldu: İşte A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları...
Foto Galeri Ayçiçek yağına indirim geldi! 5 litrelik yağ bakın ne kadar oldu: İşte A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Börü 2039 ne zaman başlayacak dizi mi film mi olacak? Börü 2039 yayın tarihi
Börü 2039 ne zaman başlayacak dizi mi film mi olacak? Börü 2039 yayın tarihi
Kritik ekonomi toplantısının ilki sonrası Bakan Nebati'den flaş açıklama Enflasyon için yeni adımlar!
Kritik ekonomi toplantısının ilki sonrası Bakan Nebati'den flaş açıklama Enflasyon için yeni adımlar!
Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim ton başına 1100 TL
Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim ton başına 1100 TL
Tokat'ta komutanlar ayırt etmekte zorlanıyor 6 ikiz asker aynı yerde görev yapıyor
Tokat'ta komutanlar ayırt etmekte zorlanıyor 6 ikiz asker aynı yerde görev yapıyor
DEAŞ şüphelisi Rus sahte pasaport ile giriş yapmaya çalışırken yakayı ele verdi
DEAŞ şüphelisi Rus sahte pasaport ile giriş yapmaya çalışırken yakayı ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati'nin 'Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı' açıklamasına Memur Sen'den yanıt
Bakan Nebati'nin 'Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı' açıklamasına Memur Sen'den yanıt
31 Aralık'ta noterler açık mı cuma öğleden sonra noterler kapalı mı?
31 Aralık'ta noterler açık mı cuma öğleden sonra noterler kapalı mı?
İstanbul'da hayvanseverler eylem yaptı: Kimseye zararı olmayan hayvanları topluyorlar
İstanbul'da hayvanseverler eylem yaptı: Kimseye zararı olmayan hayvanları topluyorlar
Cuma günü bankalar öğleden sonra tatil mi 31 Aralık banka çalışma saatleri
Cuma günü bankalar öğleden sonra tatil mi 31 Aralık banka çalışma saatleri