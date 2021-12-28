Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Meclis'te 'erken seçim önerisi' verilmesi için muhalefet partilerine yaptığı ziyaret turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Liderler, görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı. CHP lideri, soru almama kararı aldıklarını söyledi. Liderler, ortak istişare ve diyalog vurgusu yaptı.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Meclis'te 'erken seçim önerisi' verilmesi için muhalefet partilerine yaptığı ziyaret turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısını yinelerken, "Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz, oturmalı, konuşmalıyız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan da, Kılıçdaroğlu'na TBMM'ye sunmayı planladıkları ortak önerge ile erken seçim isteme talebini gündeme getirmeyi teklif ettiklerini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar ise Türkiye'de çoklu bir kriz olduğuna dikkat çekerek, "Bu krizler aynı zamanda yönetim sistemi krizidir. Yönetim krizini ve yönetim sistemi krizini birlikte aşmamız gerekiyor. Erken seçim talebimizin temelinde de bu yatıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bu ülkenin beraber olmaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı var

"Bu ülkenin beraber olmaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz, oturmalı, konuşmalıyız. Bütün sorular akılla, birikimle çözülebilir. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Ekonomiden, esnaf, emekli, ücretlinin sorunlarından söz ettik. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş son derece değerlidir."