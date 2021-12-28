Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmamakta kararlı olduğu biliniyor. İmamoğlu'nun lüks bir rezidansta adaylık çalışmalarını yapmak için ofis hazırladığı iddia edildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm karşı çıkmalarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeye yanaşmıyor. Bugüne kadar 'aday değilim' demeyen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'terör teftişini' de adaylık yolunda bir kampanyaya çevirmiş gözüküyor.

Murat Ongun işini iyi yapıyor

"Kim ne derse desin, İBB Sözcüsü Murat Ongun işini iyi yapıyor" diyen Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, teftiş haberinin duyurulmasının ardından Murat Ongun'un attığı “Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir!” tweetinin son derece manalı olduğunu belirtip şunları yazdı:

Mağduriyet algısı her zaman iş yapar

"Siyasetten az buçuk anlayan herkes bu açıklamanın ne anlama geldiğini bilir. İmamoğlu hafiften geri düştüğü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni bir rüzgâr yakalamaya çalışıyor. Mağduriyet algısı her zaman iş yapar. Ongun da buradan yürüyor."

Lüks bir rezidansta çalışma ofisi açıldı

"Ancak İmamoğlu ve ekibinin tek kozu bu değil. (...) Bu arada İstanbul’da lüks bir rezidansta İmamoğlu’na çalışma ofisi açıldığı ve adaylık çalışmalarının buradan yürütüldüğü iddiası da var. Ekrem Bey belki bir sonraki Washington Post röportajında bu konuya da açıklık getirir."