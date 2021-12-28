BIST 1.850
DOLAR 11,86
EURO 13,40
ALTIN 692,92
HABER /  GÜNCEL

TESK Başkanı Palandöken'den EYT'liler için sağlık çağrısı

TESK Başkanı Palandöken'den EYT'liler için sağlık çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, emeklilik için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyen esnaf ve sanatkara sağlık hizmetinden faydalanma imkanı verilmesini talep etti.

Abone ol

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyen esnaf ve sanatkara sağlık hizmetinden faydalanma imkanı verilmesini talep etti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, başta esnaf ve sanatkar olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ve ailelerinin mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Emeklilikte yaşı bekleyen ve çalışmayanların sağlık hizmetinden faydalanamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Emekli olmak için sigortalılık süresini dolduran ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirip yaş haddinden bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu yüzden çok sayıda esnafımız ile aileleri mağduriyet yaşıyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emekli olma koşullarını sağlayan ancak yaşa takılanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Emeklilikte sosyal devlet ilkesi esas alınarak, devlet baba evladına sahip çıkmalıdır. Emeklilikte yaşı beklerken çalışmayanlardan sağlık primi alınmamalı, onların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Yaşı beklerken çalışanlardan ise sağlık primi alınmalıdır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir kaç yaşında gerçek adı nedir?
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir kaç yaşında gerçek adı nedir?
Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantı sonrası Bakanlıktan döviz kuru ve enflasyon için kritik açıklama! Enflasyonda rekor bekleniyor
Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantı sonrası Bakanlıktan döviz kuru ve enflasyon için kritik açıklama! Enflasyonda rekor bekleniyor
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Adana'da 87 yaşındaki kayıp adam bakın nerede bulundu
Adana'da 87 yaşındaki kayıp adam bakın nerede bulundu
Rus lider Putin ve ABD Başkanı Biden'ın kritik görüşmesi! 'Bizi aldatacak müzakere istemiyoruz'
Rus lider Putin ve ABD Başkanı Biden'ın kritik görüşmesi! 'Bizi aldatacak müzakere istemiyoruz'
Yüzde 16,5 indirim yapıldı! Diyarbakır'da su faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli
Yüzde 16,5 indirim yapıldı! Diyarbakır'da su faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Sahte içki kabusu büyüyor! 19 bin litre operasyonda ele geçirildi
Sahte içki kabusu büyüyor! 19 bin litre operasyonda ele geçirildi
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu! 2 yıllık ekmeğini bedava verilim şikayet etme
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu! 2 yıllık ekmeğini bedava verilim şikayet etme
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!