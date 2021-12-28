BIST 1.869
DOLAR 11,86
EURO 13,43
ALTIN 691,72
HABER /  EKONOMİ

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantı sonrası Bakanlıktan döviz kuru ve enflasyon için kritik açıklama! Enflasyonda rekor bekleniyor

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantı sonrası Bakanlıktan döviz kuru ve enflasyon için kritik açıklama! Enflasyonda rekor bekleniyor

Enflasyonun ve ekonomideki gelişmelerin masaya yatırıldığı Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sonrası Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklaması yaptı. Toplantıda enflasyon risklerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Abone ol

Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında ilk kez toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilki gerçekleştirilen toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" demişti.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir" denildi.

Enflasyon konusuna dikkat çekilerek açıklama şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir." 

Reuters'in anketi: Enflasyonda 18 yılın rekoru bekleniyor

Reuters’ın anketine göre Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4 ila yüzde 37,3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30.7 artış görülmüştü.

Ankara’da gıda fiyatlarının aylık yüzde 25 arttığını, yıllık olarak Kasım’daki yüzde 27’den Aralık’ta yüzde 55’e yükseldiğini açıklayan Türk-İş’e göre gıda enflasyonunda en son “Kasım 1987 seçimlerini izleyen Aralık 1987’de” bu denli yüksek bir artış gerçekleşmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İkinci el otomobil fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek! Uzman isim araba alacaklara 'acele etmeyin' dedi
Foto Galeri İkinci el otomobil fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek! Uzman isim araba alacaklara 'acele etmeyin' dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İslam Memiş'ten 18 liraya dolar, 1000 liraya altın alanlara müjdeli haber! 1-2 aya yüzünüz gülecek
İslam Memiş'ten 18 liraya dolar, 1000 liraya altın alanlara müjdeli haber! 1-2 aya yüzünüz gülecek
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Yumurta koli fiyatı 65 liraya çıktı Yumurta Üreticileri Başkanı indirimler için konuştu
Yumurta koli fiyatı 65 liraya çıktı Yumurta Üreticileri Başkanı indirimler için konuştu
Rus lider Putin ve ABD Başkanı Biden'ın kritik görüşmesi! 'Bizi aldatacak müzakere istemiyoruz'
Rus lider Putin ve ABD Başkanı Biden'ın kritik görüşmesi! 'Bizi aldatacak müzakere istemiyoruz'
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Sahte içki kabusu büyüyor! 19 bin litre operasyonda ele geçirildi
Sahte içki kabusu büyüyor! 19 bin litre operasyonda ele geçirildi
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu! 2 yıllık ekmeğini bedava verilim şikayet etme
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu! 2 yıllık ekmeğini bedava verilim şikayet etme
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!
Almanya Pfizer'in koronavirüs ilacı Paxlovid'den bir milyon kutu aldı
Almanya Pfizer'in koronavirüs ilacı Paxlovid'den bir milyon kutu aldı
Mehmet Barlas 'kazıklar dayanılır gibi' değil dedi bomba önerisini açıkladı
Mehmet Barlas 'kazıklar dayanılır gibi' değil dedi bomba önerisini açıkladı