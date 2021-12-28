Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantı sonrası Bakanlıktan döviz kuru ve enflasyon için kritik açıklama! Enflasyonda rekor bekleniyor

Enflasyonun ve ekonomideki gelişmelerin masaya yatırıldığı Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sonrası Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklaması yaptı. Toplantıda enflasyon risklerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında ilk kez toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilki gerçekleştirilen toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" demişti.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir" denildi.

Enflasyon konusuna dikkat çekilerek açıklama şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir."