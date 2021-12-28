İkinci el otomobil fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek! Uzman isim araba alacaklara 'acele etmeyin' dedi
Otomobil fiyatları 2021 yılında döviz kurunun yükselmesiyle uçuk düzeye yükselmişti. Piyasada sıfır araçlarda yaşanan stok kriziyle de birlikte ikinci el fiyatları sahiplerinin ve galerilerin de etkisiyle sıfırdan bile pahalı hale gelmişti. Döviz kurunun düşüşüyle birlikte ikinci el pazarı 2022 yılında fiyatların artık normalleşmesini bekliyor.
Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. Özellikle sıfır otomobillerdeki fiyat düşüşü sürerken ikinci araç piyasasında henüz bir gelişme olmadı.
Bir ay sonra yüzde 50 düşecek!
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli, fiyatların bugünküne göre daha makul seyrettiği bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş öngörüyoruz” dedi.
İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.
15 otomobil firması fiyat düşürdü
3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, “Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22’ye çıkacağını düşünüyoruz.