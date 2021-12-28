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Börü 2039 oyuncuları kimler ne zaman başlayacak 1. sezon kaç bölüm?

Börü 2039 oyuncuları kimler ne zaman başlayacak 1. sezon kaç bölüm?

Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi Börü 2039 için izleyiciler araştırmalara başladı. Börü 2039 ne zaman çıkacak, hangi platformda? İşte Börü 2039 oyuncuları ve konusu...

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Yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi Börü 2039 için izleyiciler araştırmalara başladı. Börü 2039 ne zaman çıkacak, hangi platformda? İşte Börü 2039 oyuncuları ve konusu...

BÖRÜ 2039 ne zaman çıkacak?

Börü 2039, 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaser'ı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Börü 2039 1. sezonuyla 28 aralık'ta yayınlanmaya başlayacak.

BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak:

BluTV dijital platformunda yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir.

BÖRÜ 2039 konusu nedir:

2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizi, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

BÖRÜ 2039 oyuncuları kimdir:

Murat Akın: Kemal Boratav karakteri

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Cansel Elçin

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput

DEniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara
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