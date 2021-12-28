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HDP'liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi

HDP'liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi

Cezaevinde intihar eden PKK terör örgütü üyesi Vedat Erkmen'in taziyesine HDP'liler akın etti. HDP'li milletvekilleri ve partililerin Kars'ta düzenlenen taziyeye katıldığı görüldü.

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PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Vedat Erkmen, 2012'de Erzurum'da yakalandı. Terörist Erkmen'in 2012'de Kars'ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladığı tespit edildi. Ayrıca 9 Haziran 2012'de yine Kars'ta maden şirketine ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eylemi gibi birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

Erkmen, yargılandığı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet ve 374 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tekirdağ F tipi cezaevinde kalan Erkmen, 19 Aralık'ta intihar etti.

Vedat Erkmen için Kars'ta düzenlenen taziye organizasyonuna HDP'li yöneticiler akın etti. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, eski HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş, HDP Ağrı Patnos Belediyesi Eş Başkanı Müşerref Geçer, HDP Iğdır İl Başkanı Süleyman Serhat ve HDP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kasım Alagöz’ün taziyeye katıldığı görüldü.

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