HDP'liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi

Cezaevinde intihar eden PKK terör örgütü üyesi Vedat Erkmen'in taziyesine HDP'liler akın etti. HDP'li milletvekilleri ve partililerin Kars'ta düzenlenen taziyeye katıldığı görüldü.

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PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Vedat Erkmen, 2012'de Erzurum'da yakalandı. Terörist Erkmen'in 2012'de Kars'ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladığı tespit edildi. Ayrıca 9 Haziran 2012'de yine Kars'ta maden şirketine ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eylemi gibi birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

Erkmen, yargılandığı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet ve 374 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tekirdağ F tipi cezaevinde kalan Erkmen, 19 Aralık'ta intihar etti.