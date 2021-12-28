Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu

Uşak'a gelerek esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maaşını sorduğu esnaftan "5 bin lira" yanıtını karşısında bir şey diyemedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’a gelerek burada çeşitli programlar düzenledi. Program kapsamında Akşener, sırasıyla Eşme, Uşak Merkez ve Banaz’da esnafları gezerek vatandaşlarla konuştu.

Vatandaşın gelirlerini sordu

Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cevap karşısında bir şey diyemedi

Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi.

Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.