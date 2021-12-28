Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek burkan soru

GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyat öncesi annesine yüzünün iyi olup olmayacağını sordu.

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GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi devam ediyor. Ağır yaralanan Asiye, Antalya'da yüzüne yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmuştu. Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi. Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınması bekleniyor.

"3 boyutlu kayıplar var"

Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'deki normal bir doku kaybından ziyade ciddi bir yaralanma olduğunu belirterek, "Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.