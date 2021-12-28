BIST 1.850
DOLAR 11,82
EURO 13,40
ALTIN 688,61
HABER /  DÜNYA

NASA, uzaylı yaşama tepkiyi anlamak için 24 ilahiyatçıyı işe aldı

NASA, uzaylı yaşama tepkiyi anlamak için 24 ilahiyatçıyı işe aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), diğer gezegenlerde uzaylı yaşam bulunduğunda, farklı dinlerden insanların buna nasıl tepki vereceğini araştırmak üzere 24 ilahiyatçıyı işe aldı.

Abone ol

Bu ilahiyatçılar, New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’nde (CTI) daha önce başlatılan program çerçevesinde görev yapacak.

NASA, 2014 yılında Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne 1.1 milyon dolar hibede bulunmuştu. Seçilen ilahiyatçılar, bu merkezde farklı inançtan insanların diğer gezegenlerde akıllı yaşamın var olduğuna dair haberlere nasıl tepki vereceğini araştıracak.

İngiltere’te çıkan The Times gazetesi, Cambridge Üniversitesi’nde görevli ilahiyatçı ve aynı zamanda biokimya alanında doktora yapmış Andrew Davison’un burada görev yapacaklar arasında olduğunu duyurmuştu. Davison’un yazdığı “Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini” adlı kitap, 2022 yılında çıkacak.

The Times, gelecek yıl çıkacak kitapta Davison'ın dünya dışı varlıkların bulunması durumunda "çok sayıda insanın rehberlik için dinlerinin geleneklerine döneceği" tezini işlediğini aktardı.

Yine kitapta dünya dışı varlıkların bulunması durumunda bunun "insan yaşamının konumu ve onuru için" ne anlama geldiği de mercek altına alınıyor. Kitapta ayrıca CTI ve NASA arasında yürütülen işbirliği konularının da ele alınacağı aktarıldı.

NASA’nın desteğini alan CTI Direktörü Will Storrar, başka bir gezegende yaşam bulmanın derin merakı ve gizemi ile imalarına yanıt verecek konuyla ilgili ciddi araştırmaların kitaplarda ve dergilerde yayınlanmasını umut ettiklerini bildirdi.

CTI, daha önce yaptığı bir açıklamada kuruluş amacını ‘‘teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel endişeler hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak” duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi
HDP'liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi
Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama
Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama
Sakarya Gaz Sahası için olumlu ÇED raporu
Sakarya Gaz Sahası için olumlu ÇED raporu
Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu
Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu
Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak?
Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak?
Şanlıurfa'da okul çıkışında kaza: 11 öğrenci yaralandı
Şanlıurfa'da okul çıkışında kaza: 11 öğrenci yaralandı
BİM'den indirim açıklaması! Hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı?
BİM'den indirim açıklaması! Hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı?
Temel Karamollaoğlu dış basına HDP'yi savundu
Temel Karamollaoğlu dış basına HDP'yi savundu
İpek Ayaz Kortunç eşi kimdir kiminle evli İpek Ayaz Kortunç dizileri
İpek Ayaz Kortunç eşi kimdir kiminle evli İpek Ayaz Kortunç dizileri
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek