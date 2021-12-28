NASA, uzaylı yaşama tepkiyi anlamak için 24 ilahiyatçıyı işe aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), diğer gezegenlerde uzaylı yaşam bulunduğunda, farklı dinlerden insanların buna nasıl tepki vereceğini araştırmak üzere 24 ilahiyatçıyı işe aldı.

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Bu ilahiyatçılar, New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’nde (CTI) daha önce başlatılan program çerçevesinde görev yapacak.

NASA, 2014 yılında Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne 1.1 milyon dolar hibede bulunmuştu. Seçilen ilahiyatçılar, bu merkezde farklı inançtan insanların diğer gezegenlerde akıllı yaşamın var olduğuna dair haberlere nasıl tepki vereceğini araştıracak.

İngiltere’te çıkan The Times gazetesi, Cambridge Üniversitesi’nde görevli ilahiyatçı ve aynı zamanda biokimya alanında doktora yapmış Andrew Davison’un burada görev yapacaklar arasında olduğunu duyurmuştu. Davison’un yazdığı “Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini” adlı kitap, 2022 yılında çıkacak.

The Times, gelecek yıl çıkacak kitapta Davison'ın dünya dışı varlıkların bulunması durumunda "çok sayıda insanın rehberlik için dinlerinin geleneklerine döneceği" tezini işlediğini aktardı.

Yine kitapta dünya dışı varlıkların bulunması durumunda bunun "insan yaşamının konumu ve onuru için" ne anlama geldiği de mercek altına alınıyor. Kitapta ayrıca CTI ve NASA arasında yürütülen işbirliği konularının da ele alınacağı aktarıldı.

NASA’nın desteğini alan CTI Direktörü Will Storrar, başka bir gezegende yaşam bulmanın derin merakı ve gizemi ile imalarına yanıt verecek konuyla ilgili ciddi araştırmaların kitaplarda ve dergilerde yayınlanmasını umut ettiklerini bildirdi.

CTI, daha önce yaptığı bir açıklamada kuruluş amacını ‘‘teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel endişeler hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak” duyurmuştu.