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Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta yaşanan olayda 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Çocuğun yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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