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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

TÜRKİYE'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlenirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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POLONYA'nın başkenti Varşova'da Türkiye'nin büyükelçilik binasına yerel saatle 14.00 sularında 34 yaşındaki Türk asıllı bir kişi tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan, elçiliği koruyan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken olayda yaralanan olmadı.

Binadaki kamera kayıtlarını incelemeye alan Varşova Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu.

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