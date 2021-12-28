İstanbul Esenyurt'ta sahte alkol bir can daha aldı

İSTANBUL Esenyurt'ta 55 yaşındaki Kemal Gercik, sahte alkol sebebiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili incelemen başlattı.Abone ol
İSTANBUL Esenyurt Örnek Mahallesi 1471 Sokak'ta aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan 55 yaşındaki Kemal Gercik'ten haber alamayan yakınları yalnız kaldığı evi kontrol etti. Yakınları Gercik'in hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu ekiplere polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gercik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre Gercik'in sahte alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve savcı incelemesinin ardından Gercik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.