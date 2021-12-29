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Bilim Kurulu toplanıyor Omicron ile vakalar patladı Yüz yüze eğitime ara verilir mi?

Bilim Kurulu toplanıyor Omicron ile vakalar patladı Yüz yüze eğitime ara verilir mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Omicron varyantıyla birlikte hızlı artışlar görülmeye başlanmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanıyor. Gündeme Omicron varyantına karşı alınabilecek önlemlerin, Turkovac aşılaması olması bekleniyor.

Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesiyle vakalar hızla artmaya başladı. Pek çok üniversite yüz yüze eğitimde devam zorunluluğunu kaldırdı.

Hızlı yayılan Omikron varyantının etkisiyle dünya çapında rekor günlük Kovid-19 vakası geçtiğimiz gün tespit edildi. Küresel düzeyde Pazartesi günü kaydedilen 1,44 milyonluk günlük vaka salgının başından bu yana görülen en yüksek rakama işaret etti.

Avrupa'da pek çok ülkede yeniden karantina kararları gelmeye başlamıştı. Noel ve yılbaşı kutlamaları kaldırıldı maske ve aşı kuralları sıkı tutulmaya başlanmıştı.

Dün vaka sayısı 6 bin arttı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 368 bin 842 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

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