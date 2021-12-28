İzmir'de restore ettirdiği eski araçlardan koleksiyon oluşturdu hepsi gıcır gıcır çalışır durumda
İzmirli iş insanı Engin Turhan, küçük yaşlardan itibaren başlayan biriktirme tutkusuyla, yıllar içinde otomobil, kamyon, kamyonet, traktör, motosiklet ve triportörden oluşan 73 araçlık koleksiyona sahip oldu.
AA muhabirine konuşan Engin Turhan, nakliyat işleriyle uğraşan bir ailenin üçüncü kuşağını temsil ettiğini ve koleksiyon yapmaya şirketlerindeki eski kamyon ve çekicileri toplayarak başladığını söyledi. Engin Turhan, klasik araçları, bir evin bahçesi gibi çok farklı yerlerde bulabildiklerini belirtti.
Koleksiyon için seçtiği araçların başta restorasyondan geçirildiğini anlatan Turhan, bunun çok maliyetli ve özen gerektiren bir süreç olduğunu ve en az bir yıl sürdüğünü dile getirdi.
Restorasyon işlemini yapabilen çok az sayıda ustanın bulunduğuna işaret eden Turhan, hazırını almak yerine kıyıda köşede kalmış eski araçları, ilk imal edildiği haline getirerek koleksiyona katmanın çok daha önemli ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurguladı.
"Araçların hemen hepsi işler durumda"
Turhan, koleksiyonunda 1945 ile 1985 yılları arasında üretilmiş 30 otomobil, 6 kamyon, 2 kamyonet, 8 traktör 26 motosiklet ve 1 triportör olmak üzere 73 araç bulunduğunu kaydetti.
Engin Turhan, araçların hemen hepsinin çalıştığını, işler durumda olduğunu aktardı.