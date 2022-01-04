BIST 1.970
DOLAR 13,39
EURO 15,11
ALTIN 772,86
HABER /  GÜNCEL

Tuğçe Açıkgöz kimdir Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte

Tuğçe Açıkgöz kimdir Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte

Hadise ile olaylı bir aşk yaşayan ve ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı son günlerde Sol Yanım dizisi ile yıldınız parlayan Tuğçe Açıkgöz ile anılıyor. İkilinin birlikte aşk yaşadığı ve ilişkilerini gizli yaşadıkları iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı soruları merak edildi.

Abone ol

Hadise ile dolu dizgin aşkları kısa süren Kaan Yıldırım şu sıralar yeni bir aşka yelken açtı ve kalbini oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e kaptırdı. Sol Yanım dizisi ile yıldızı parlayan ve Börü'nün kadrosuna da katılan oyuncu Tuğçe Açıkgöz bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Aşklarını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan çift magazin basınının gündeminde. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Tuğçe Açıkgöz kimdir: 10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir’de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan “Alaturka” filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise “Babam Geri Döndü” filminde oynamıştır.

2007 yılında “Vatan Sağolsun” dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise “Yaz’ın Öyküsü” dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

Tuğçe Açıkgöz dizileri

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası seçim anketi yapıldı MAK Danışmanlık açıkladı şaşırtan sonuçlar
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası seçim anketi yapıldı MAK Danışmanlık açıkladı şaşırtan sonuçlar
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti! Muhalefete ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti! Muhalefete ziyaret
Tediye ne demek 2022 tediye ödemeleri tablosu ilk ödeme ne zaman?
Tediye ne demek 2022 tediye ödemeleri tablosu ilk ödeme ne zaman?
Antalya'da yaşanan fırtına seraları etkiledi! Patlıcan 20 lira oldu
Antalya'da yaşanan fırtına seraları etkiledi! Patlıcan 20 lira oldu
İsrail'de durum fena! Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi
İsrail'de durum fena! Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi
Chesterfield fiyatı 2022 ne oldu ocak zammı güncel sigara fiyatları
Chesterfield fiyatı 2022 ne oldu ocak zammı güncel sigara fiyatları
İsrail'de denize düşen askeri helikopterdeki iki pilot öldü
İsrail'de denize düşen askeri helikopterdeki iki pilot öldü
PKK'lıların kontrolündeki Kamışlı'ya Esad rejimine ait askeri malzeme uçağı indi
PKK'lıların kontrolündeki Kamışlı'ya Esad rejimine ait askeri malzeme uçağı indi
Lark fiyatı kaç para oldu 2022 zamlı yeni güncel sigara fiyat tablosu
Lark fiyatı kaç para oldu 2022 zamlı yeni güncel sigara fiyat tablosu