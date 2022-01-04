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Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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