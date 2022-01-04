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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 116 milyar 388 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ekimde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 472 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 382 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 5 milyar 854 milyon dolar azalarak 116 milyar 388 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 734 milyon dolar, 2 milyar 118 milyon dolar ve 554 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 557 milyon dolar ve 503 milyon doları azalırken, ithalat borçları 678 milyon doları yükseldi.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 236 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 793 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 639 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 464 milyon dolar düşüş kaydetti.

Kısa vadeli varlıklar, ekimde 140 milyar 36 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, ekimde bir önceki aya göre 3 milyar 43 milyon dolar artarak 63 milyar 187 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 oldu.

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