Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı ilk transferini, Süper Toto 1. Lig'den yapıyor

Hull City'i satın alan ve hız kesmeden takıma takviyeler yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın ilk bombası Emirhan Aydoğan olacak. Aydoğan, sosyal medyadan veda mesajı yayınlayarak Bursaspor'dan resmen ayrıldı.

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Hull City'i satın alan ve hız kesmeden takıma takviyeler yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın ilk bombası Emirhan Aydoğan olacak. Yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayıran 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye giderek kendini Hull City'e bağlayan sözleşmeye imza atması an meselesi.

Bursaspor'a veda eden Emirhan Aydoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti.

Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım Nasıl olsa bir gün dönecektim. Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.

"Bazen gitmek zorunluluk olur"

Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım” diyen Emirhan Aydoğan’ın mesajı, “Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur"