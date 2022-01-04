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Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldı

Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldı

ALMANYA'nın Hannover kentindeki bir aşı merkezinde çocuklara, yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldığı ortaya çıktı.

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Hayvanat bahçesi içinde açılan aşı merkezinde nereden kaynaklandığı henüz belli olmayan hata nedeniyle 21 çocuğa yetişkin dozda Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hannover Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın fark edilmesinin ardından aileleri arayarak özür diledi ve çocukların aşıdan olumsuz etkilenmelerinin beklenmediğini duyurdu. Ancak ailelerden çocuklarının sağlık durumlarını takip etmeleri istendi.

Bölge Valisi Steffen Krach, hatanın tekrarlanmaması için soruşturma başlatıldığını ve daha sıkı kontroller getirildiğini açıkladı.

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