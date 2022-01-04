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Şanlıurfa'da karın ağrısıyla hastaneye gitti hamile olduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da karın ağrısıyla hastaneye gitti hamile olduğu ortaya çıktı

 ŞANLIURFA’da karın ağrısıyla hastaneye giden 15 yaşındaki F.N.K.’nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagogla ifadesi alınan F.N.K., zihinsel engelli ağabeyinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Ağabey, cezai ehliyetinin araştırılması için hastaneye sevk edildi.

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Karaköprü ilçesinde yaşayan F.N.K., dün karın ağrısı şikayetiyle teyzesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki muayenesinde doktorlar kızın 6 aylık hamile olduğunu tespit edince durum polise bildirildi. Polisler, F.N.K.’yi, hastanedeki kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne götürdü. Burada uzman hekim, pedagog ve psikolog nezaretinde bilgisine başvurulan F.N.K., zihinsel engelli olduğunu söylediği 17 yaşındaki ağabeyi İ.H.K’nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Kızın ifadesinin ardından ağabeyi İ.H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin konuyu bildirmesinin ardından savcılık, İ.H.K.'yi, zihinsel engeli ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. F.N.K. ise ailesine teslim edildi.

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