Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve sokak çağrılarına sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Enflasyon için konuşan Erdoğan "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık inşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de sürekle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız." dedi. Erdoğan sokak çağrısı yapanlara 15 Temmuz hatırlatması yaptı.

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik sıkıntıları ve erken seçim yapılmasını gerekçe göstererek sokak çağrısı yapanlar için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Diyanet'in Kur'an kurslarına Orta Çağ benzetmesi yapan CHP'li Özgür Özel vardı. Erdoğan "Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin senin bu faşist zihniyetindir. Asıl arkaik olan Orta Çağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğünden bakanlardır." dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na özür çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

- Bu süreçte kimi zaman geleceğimizi belirleyecek önemde kritik yol ayrımlarıyla karşı karşıya geldiğimiz olmuştur. Artık bir asrın eşiğine geldiğimiz cumhuriyetimiz döneminde defalarca karşılaştığımız, yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek istiyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yılda yaşananlara baktığımızda bile bu gerçeği görebiliriz.

Çiftçiye hazine arazisi müjdesi

- Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz.

Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

- Artık Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Yaşanan her hadisenin gerisinde bu kavga vardır. Her saldırı aynı gayeyle tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar.

- Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık inşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de sürekle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. En zoru geride bıraktık.

Özgür Özel'in Kur'an Kursu sözlerine tepki

- Helalleşme diye çıktıkları yola tek parti faşizmine geri döndüler. Zehirli dillerini ve karanlık niyetlerini belli ediyorlar. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı Diyanet'e saldırarak Diyanet'in okul öncesi eğitimini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini Orta Çağ zihniyeti hezeyanıyla doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Neymiş dinini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin b'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Bilimsel değil çağ dışıymış. Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin senin bu faşist zihniyetindir. Asıl arkaik olan Orta Çağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Kuran'ı, peygamber efendimizin hayatını öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam dünyasının en parlak dönemlerinde, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı Orta Çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? İnançları özgürce yaşama hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Yeri geldiği zaman peygamberimize, Kur'an'a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok acık ve net söylüyorum CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez bunun bedelini ödeyeceksiniz. CHP Genel Başkanı bu hezeyanları açıklamalı izah edemiyorsa özür dilemelidir.

Sokağa çıkın çağrısına cevap

- Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.