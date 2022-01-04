Adnan Oktar'a 9 yaşındayken öz annesi hazırlayıp yollamış! Mide bulandıran detaylar!
Adnan Oktar grubuna 9 yaşındayken öz annesi tarafından makyaj ve dekolte kıyafetlerle hazırlanıp götürülen S.M yaşanan skandalları anlattı. Adnan Oktar'ın kendisine tacizde bulunduğu sırada annesinin de yanında olduğunu söyleyen M.D., kendisine 13 buçuk yaşından sonra bu evde kalacağının söylendiğini belirtti.
İSTANBUL'da 2018 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. (45) hakkında 2 ayrı suçtan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Annesinin küçüklük fotoğraflarını örgüte verdiğini iddia eden, şu anda 18 yaşında olan mağdur S.M., o yaştaki çocuğun iddialarına inanılmayacağını düşündüğünden Oktar ve annesinin ses kayıtlarını aldığını belirtti. S.M. şikayeti nedeniyle örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Biz yaşadığımızdan utanmayalım bunu yapanlar utansın. Cezasının olması gerek" dedi.
Ses kayıtları sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. Olay sırasında 15 yaşında olan müşteki S.M.'nin Emniyet Müdürlüğü'ne sunmuş olduğu ses kayıt incelemesine göre; annesi Dilek Ç.'nin kendisini Adnan Oktar'la evlenmesi için yönlendirdiği, evlenirse boğazda evinin olacağını ve lüks araçların olacağını belirterek Adnan Oktar'ın bu durumda 'Bir taş ile iki kuş vuracağını' söylediği belirtildi.
Beni alsa koşa koşa giderim
Şüpheli Ç.'nin mağdur S.M.'yi kast ederek "Verdim gitti" şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatılan ses kayıtlarında, Oktar'ın mağdurun yaşının sorun olmadığını ve evliliklerinin de normal bir evlilik olmayacağını söylediği anlatıldı. Mağdurun "Bana sorulması lazımdı" demesi üzerine şüpheli anne Dilek Ç.'nin "Valla millet hocanın peşinde, hoca senin peşinde, daha ne istiyorsun? Beni alsa koşa koşa giderim, her şeyimi bırakıp" dediği belirtilen ses kayıtlarında, Adnan Oktar'ın mağdur için 'Sultanım' diye bahsettiği de ifade edildi.