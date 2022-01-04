Adnan Oktar'a 9 yaşındayken öz annesi hazırlayıp yollamış! Mide bulandıran detaylar!

Beni alsa koşa koşa giderim

Şüpheli Ç.'nin mağdur S.M.'yi kast ederek "Verdim gitti" şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatılan ses kayıtlarında, Oktar'ın mağdurun yaşının sorun olmadığını ve evliliklerinin de normal bir evlilik olmayacağını söylediği anlatıldı. Mağdurun "Bana sorulması lazımdı" demesi üzerine şüpheli anne Dilek Ç.'nin "Valla millet hocanın peşinde, hoca senin peşinde, daha ne istiyorsun? Beni alsa koşa koşa giderim, her şeyimi bırakıp" dediği belirtilen ses kayıtlarında, Adnan Oktar'ın mağdur için 'Sultanım' diye bahsettiği de ifade edildi.